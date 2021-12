Polizei Wuppertal

POL-W: RS Blitzeinbruch in Juwelier - Hubschrauberfahndung

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (28.12.2021, 03:00 Uhr), brachen Unbekannte in ein Geschäft in Remscheid ein. Die Täter zerstörten ein Sicherungsgitter und die dahintergelegene Verglasung um in die Räume eines Juweliers an der Straße Markt zu gelangen. Mit ihrer Beute entfernten sie sich in Richtung Wansbeckstraße. Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer, die eine schlanke Statur haben und dunkle Kleidung trugen. Einer trug helle Sportschuhe. Für die Fahndung nach den Einbrechern setzte die Polizei zusätzlich einen Hubschrauber ein. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

