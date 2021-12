Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Im Bergischen Städtedreieck kam es in den vergangenen Tagen zu folgenden Einbruchsanzeigen. Wuppertal - In der Straße Löhrerlen brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 21.12.2021 (20:00 Uhr) und dem 23.12.2021 (12:55 Uhr) in eine Wohnung ein. Über das Diebesgut ist noch nichts bekannt. Am 23.12.2021, zwischen 05:10 Uhr und 13:55 Uhr, drangen Einbrecher in eine Wohnung in der Straße Ostersbaum ein. Es wurden Tabakwaren entwendet. In ein Einfamilienhaus an der Hoeschstraße brachen am 24.12.2021, zwischen 17:00 Uhr und 20:10 Uhr, Unbekannte ein. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Am 24.12.2021, gegen 21:40 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster einer Wohnung in der Neumannstraße auf und durchwühlten sie. Es wurde Schmuck gestohlen. Am 25.12.2021 konnten eingesetzte Beamte in der Straße Schwarzbach gegen 01:45 Uhr einen Einbrecher (34) vorläufig festnehmen, der von Zeugen festgehalten wurde. Er war zuvor in einen Imbiss eingebrochen und hatte dort Elektronikartikel, Lebensmittel und eine Geldkassette gestohlen. Am 25.12.2021 gegen 17:45 Uhr, drangen Unbekannte in der Norrenbergstraße in eine Wohnung ein. Nachdem Nachbarn auf sich aufmerksam machten, flüchteten die Täter. In der Straße Westring versuchten Unbekannte zwischen dem 24.12.2021 (16:00 Uhr) und dem 26.12.2021 (15:15 Uhr) vergeblich in ein Einfamilienhaus einzudringen. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten am 26.12.2021, gegen 21:30 Uhr, zwei Männer (35 und 18) durch eingesetzte Beamte gestellt werden. Den beiden Tatverdächtigen die im Bereich der Lenneper Straße in der Wupperböschung entdeckt wurden, wird vorgeworfen, dass sie zuvor in Räumlichkeiten einer Firma eingebrochen seien und dort Kupferkabel gestohlen hätten. Um den 35-Jährigen festzunehmen musste zunächst die Höhenrettung der Feuerwehr hinzugezogen werden, da er nicht selbstständig zurück auf die Straße gelangen konnte. Beide wurden vorläufig festgenommen. Remscheid - Am 23.12.2021, zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Johannesstraße ein. Sie stahlen Bargeld und Elektronikartikel. Am Rudolf-Diesel-Platz brachen Unbekannte am 23.12.2021, zwischen 13:00 Uhr und 22:10 Uhr in eine Wohnung ein. Sie stahlen Schmuck und Elektronikartikel. Am Talsperrenweg hebelten Unbekannte zwischen dem 25.12.2021 (15:00 Uhr) und dem 26.12.2021 (12:55 Uhr) die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Über die Beute ist noch nichts bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

