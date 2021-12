Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf - Mann flüchtet nach Unfall

Wuppertal (ots)

Am 22.12.2021, um 14:23 Uhr, kam es auf der Straße Diestelbeck zu einem Unfall zweier Pkw. Ein unbekannter Mann fuhr die Straße Diestelbeck in westlicher Richtung. Als er in die Kieselstraße einbog verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi A4. Der Mann stieg aus, sprach kurz mit den umstehenden Passanten und fuhr dann in östlicher Richtung fort ohne den Schaden zu regulieren. Der Mann wird als circa 35 bis 40 Jahre alt und schlank beschrieben. Er ist etwa 1.70 m bis 1.80 m groß und trug zum Zeitpunkt des Unfalls kurze schwarze Haare. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um eine dunkelblaue Mercedes E-Klasse, die vorne rechts und seitlich rechts erheblich beschädigt ist. Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

