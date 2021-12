Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle und verursacht Unfall

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 23.12.2021, gegen 02:00 Uhr, entzog sich ein Mann einer Fahrzeugkontrolle in der Weyerstraße und verursachte später an der Merkurstraße Ecke Mankhauser Straße einen Unfall. Ein 18-jähriger Mann aus Solingen war in seinem Opel Corsa mit zwei Beifahrern (beide 18) auf der Weyerstraße unterwegs, als er durch Anhaltesignale eines Streifenwagens der Polizei dazu aufgefordert wurde für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Dieser optischen und akustischen Aufforderung kam er nicht nach, sondern erhöhte die Geschwindigkeit, um sich zu entfernen. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung des 18-Jährigen auf, der auf der Fahrt verschiedene Verkehrsregeln missachtete. An der Ecke Merkurstraße und Mankhauser Straße kam der Opel von der Straße ab und stieß gegen einen Stromkasten. Im Nachgang konnten die Beamten den Fahrer trotz Widerstandshandlungen in Gewahrsam nehmen. Der Führerschein sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt. Aufgrund eines positiven Atem-Alkoholtests vor Ort wurde später eine Blutprobe entnommen. Danach wurde der Solinger aus dem Gewahrsam entlassen. Der Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro. (jb)

