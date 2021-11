Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Autofahrer nach Unfall mit Fußgänger gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Autos mit schwarz-roter Aufschrift, der am Mittwoch (3. November) gegen 18:30 Uhr im Bereich Bahnhofstraße/Rheinhausener Straße mit einer Fußgängerin zusammengestoßen war. Der Unbekannte fragte dann noch, ob bei der Frau alles in Ordnung wäre und setzte die Fahrt in Richtung Rheinhausen fort. Die 29-Jährige hatte Schmerzen und ließ sich von einem Arzt behandeln. Am nächsten Tag (4. November) wendete sie sich an die Polizei. Der Autofahrer und Zeugen, die Hinweise zu ihm und dem Wagen geben können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 21 unter 0203 2800.

