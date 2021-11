Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Schockanrufer überlistet Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Wieder mal waren Unbekannte am Mittwoch (3. November) mit der Masche "Schockanruf" erfolgreich. Sie riefen bei einer 76-jährigen Duisburgerin auf der Breslauer Straße an und gaukelten vor, dass ihre Tochter einen Autounfall verursacht hätte. Ein Unfallbeteiligter sei gestorben. Um die Festnahme ihrer Tochter zu verhindern, müsse die Seniorin so schnell wie möglich einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag bezahlen. Der Anrufer schickte einen Geldabholer, der die Ersparnisse der 76-Jährigen auf der Breslauer Straße abholte. Er soll etwa 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß gewesen sein. Der Mann mit stabiler Statur soll eine dunkle Jacke, eine graue Jogginghose und eine Basecap mit der Aufschrift NY getragen haben. Das Kriminalkommissariat 32 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

