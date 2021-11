Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Fenster von Kita aufgehebelt

Duisburg (ots)

Unbekannte haben offenbar in den Morgenstunden des Donnerstags (4. November) das Fenster einer Kindertageseinrichtung an der Franzstraße aufgehebelt. Sie öffneten Schränke im Personal- sowie in den Gruppenräumen und flüchteten. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, müssen die Mitarbeitenden jetzt überprüfen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben Zeugen gegen sechs Uhr verdächtige Beobachtungen an der Kita gemacht. Weitere Hinweise zu Fahrzeugen oder auch Personen, die sich am Morgen auffällig verhalten haben, nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

