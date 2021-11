Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Falsche Messerschleifer stehlen Geldbörse

Duisburg (ots)

Zwei falsche Messerschleifer haben am Mittwoch (3. November) gegen 14 Uhr aus der Wohnung eines Seniors Geld gestohlen. Der 82-Jährige war zuvor auf das Angebot der Unbekannten eingegangen, sämtliche Klingen in seiner Wohnung auf der Pollerbruchstraße zu schärfen. Nach einer Diskussion über die Preise gingen die Männer wieder. Mitgenommen haben sie die Geldbörse des Duisburgers, die in einem Schrank gelegen hat.

Eine weitere Anwohnerin berichtete den Beamten, dass zur Mittagszeit auch bei ihr auf der Mecklenburger Straße ein Mann geklingelt habe und das Schärfen von Messern anbot. Sie habe das abgelehnt und ihre Tür geschlossen. Der Unbekannte soll etwa 50 Jahre alt sein, krause oder gelockte Haare und dunkle Bekleidung getragen haben. Besonders interessant ist für die Ermittler auch, ob die Betrüger in Zusammenhang mit einem silber- oder goldfarbenen Mercedes mit Weseler Kennzeichen (WES) gestanden haben. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

Die Polizei warnt Bürgerinnen und Bürger vor solchen Maschen. So lukrativ Haustürangebote auch klingen - am Ende handelt es sich um gewiefte Betrüger, die nur an ihr Geld oder ihre Wertsachen kommen wollen. Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. Warnen Sie ihre Angehörigen, gerade die des älteren Semesters, vor diesen Machenschaften. Unter https://www.polizei-beratung.de finden Sie weitere Fakten und Tipps zu den perfiden Betrugsmaschen.

