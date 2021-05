Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach

Hargesheim (ots)

Ein 24 jähriger Mann befuhr am 06.05.21 gegen 18:32 Uhr die L236 aus Richtung Windesheim kommend in Fahrtrichtung Hargesheim. In einer Rechtskurve verlor der Autofahrer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr einen Abhang hinunter und überschlug sich mit seinem Auto mehrfach auf einem angrenzenden Feld. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Pkw befreien und klagte lediglich über Nackenschmerzen. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 4000EUR.

