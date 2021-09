Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw brannte vollständig aus

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend ist es in der Mindener Straße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 19.40 Uhr war bei einem BMW eines 27-Jährigen während der Fahrt Rauch im Bereich der Lichtschaltung entstanden. Der Osnabrücker konnte sein Fahrzeug vom Typ "320 CI" gerade noch rechtzeitig nach rechts am Straßenrand abstellen, ehe der Wagen lichterloh brannte. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Das zerstörte Auto wurde nach den Löscharbeiten der Feuerwehr von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während des Vollbrandes wurde ein parkendes Auto leicht beschädigt, die Eigentümerin wurde benachrichtigt.

