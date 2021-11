Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am 20.11.2021 zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr kam es in der Friedhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grauen Pkw der Marke VW mit SÜW-Kennzeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell