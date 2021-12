Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer stößt mit Begegnungsverkehr zusammen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (23.12.2021, 08:10 Uhr) kam es in Wuppertal-Vohwinkel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger fuhr mit seiner Honda auf der Vohwinkeler Straße in Richtung Haan. An der Kreuzung zur Haaner Straße passierte er links ein verkehrsbedingt wartendes Auto, um seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford Focus eines 52-Jährigen, der in die Yale-Allee abbog. Der 22-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß und dem Sturz in der Folge Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr abgeleitet. (sw)

