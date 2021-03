Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Dortmund-Gartenstadt Verkehrsunfall auf der B1

Dortmund (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B1 in Fahrtrichtung Unna alarmiert. Bei Ankunft der Feuerwehr lag ein PKW in der Abfahrt Schüren/B 236 Fahrtrichtung Lünen zur B1 in einem Grünstreifen auf dem Dach. Vier Insassen hatten sich vor Ankunft der Feuerwehr selbstständig befreien können. Eine männnliche Person war schwer verletzt, eine weitere männliche Person und zwei weibliche Personen waren leicht verletzt. Alle wurden medizinisch erstversorgt und im weiteren Verlauf des Einsatzes in geeigente Krankenhäuser transportiert. Nach einer weiteren angeblichen fünften Person wird seitens der Polizei gesucht. Da aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen ein Einsatz des Polizeihubschraubers nicht möglich war, unterstützt die Feuerwehr bei der Suche mit einer Drohne des Fernmeldezuges. Die Auffahrt zur B1 wird voraussichtlich noch bis Mittag gesperrt sein.

