FW-Kiel: Drei parallele Einsatzstellen im Kieler Osten

Kiel (ots)

Gegen 07.50Uhr informierte ein erster Anrufer die Integrierte Regionalleitstelle Mitte über einen piependen Rauchwarnmelder in der Straße "Am Kirchenberg" in Kiel-Wellsee. Da zu diesem Zeitpunkt kein Rauch oder Brandgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und eine Drehleiter der Feuer- und Rettungswache Ost alarmiert. Während die ersten Einsatzkräfte auf dem Weg waren, wurde durch weitere Anrufer eine Rauchentwicklung gemeldet. Umgehend wurde das Einsatzstichwort erhöht und weitere Kräfte nachalarmiert. Im Laufe des Einsatzes konnten eine Person und ein Hund aus der Wohnung gerettet werden. Kräfte des Rettungsdienstes versorgten den schwerverletzten Patienten und verbrachten ihn gemeinsam mit dem Notarzt in ein Kieler Krankenhaus. Der Hund wird vom Arbeitswagen der Hauptfeuerwache versorgt.

Während der Einsatz "Am Kirchenberg" abgearbeitet wurde, ging ein weiterer Notruf in der Leitstelle über einen Küchenbrand in der Julius-Leber-Straße ein. Die Kräfte der Hauptfeuerwache wurden alarmiert, zudem freie Kräfte von der ersten Einsatzstelle zur zweiten Einsatzadresse geschickt. Vor Ort rannte Öl auf dem Herd, fünf Personen konnten die Wohnung vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen und wurden dem Rettungsdienst vorgestellt.

Parallel wurden weitere Entkräfte zu einer hilflosen Person in einer Wohnung am Ostring gerufen.

Gegen 9 Uhr hatten alle 45 Kräfte die drei Einsatzstellen fertig abgearbeitet.

