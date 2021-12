Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brand in Gewahrsamszelle - Verursacher unverletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (26.12.2021), gegen 23:15 Uhr, brannten die Decke und ein Kleidungsstück eines in Gewahrsam genommenen Mannes. Der 36-Jährige hatte vermutlich mittels eines Feuerzeugs eine Decke und eine Unterhose in seiner Gewahrsamszelle der Polizeiwache Solingen entzündet. In der Folge löste der Brandmeldealarm aus und herbeieilende Polizisten konnten den Mann aus der verqualmten Zelle retten und den Brand selbstständig löschen. Während des Aufenthalts in der Zelle war der Mann nicht fixiert. Der Mann, der sich wegen des Missachtens eines Platzverweises sowie Widerstandshandlungen im Zusammenhang mit einer Häuslichen Gewalt gegen seine Ehefrau bei der Polizei befand, wurde vom Rettungsdienst sicherheitshalber einem Krankenhaus zugeführt. Hier stellte sich heraus, dass er keinerlei Verletzungen durch das Feuer davon getragen hatte. An den Räumen im Polizeigebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell