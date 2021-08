Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Zaisenhausen - 22-Jähriger nach Einbruch vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Einbruch in eine Arztpraxis konnte ein 22-Jähriger am Freitagmittag vorläufig festgenommen werden. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 11.30 Uhr, dass gerade ein Mann in eine Arztpraxis in der Hauptstraße einbrechen würde. Mit mehreren Streifen wurde das Gebäude zunächst umstellt. Kurz vor dem Eintreffen weiterer Streifenwagen versuchte der 22-Jährige aus einem Fenster an der Gebäuderückseite zu flüchten. Er hatte eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen und war in die Praxis eingestiegen. Dort hatte er nach Medikamenten gesucht und einen Rezeptblock gestohlen. Bei ihn fanden die Beamten weiteres vermutliches Diebesgut. Der Beschuldigte steht in dringendem Tatverdacht in eine weitere Arztpraxis und eine Firma eingebrochen zu sein. Die Ermittlungen werden beim Polizeiposten Sulzfeld geführt.

