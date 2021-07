Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Polnischer Autofahrer hält fehlende Versicherung für normal

Zittau (ots)

Ein 60-jähriger Pole geriet mit seinem Opel Astra am Morgen des 8. Juli 2021 in Zittau in eine Polizeikontrolle und wurde ohne erforderlichen Haftpflichtschutz erwischt.

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten den Mann um 07:30 Uhr in der Friedensstraße als er gerade nach Polen ausreisen wollte. Der Mann kramte zwar recht lange in seinen Unterlagen, konnte aber freilich keinen Versicherungsschein finden. Eine Recherche der Beamten auf deutscher und polnischer Grenzseite ergab, dass das geführte Fahrzeug nicht versichert ist. Als Erklärung gab der Fahrer an, dass doch auch viele Deutsche in Polen ohne Autoversicherung unterwegs seien und wurde ein wenig ungehalten.

Es half nichts. Seine Fahrt endete zunächst an Ort und Stelle, konnte aber wenig später doch fortgesetzt werden. Der Mann legte bereits um 11:15 Uhr einen am gleichen Tag ausgestellten gültigen Versicherungsschein im Zittauer Polizeirevier vor. Dennoch muss er sich nun wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell