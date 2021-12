Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Wuppertal-Elberfeld - zwei Verletzte

Wuppertal (ots)

Gestern (29.12.2021) gegen 14:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Nordstraße und Albrechtstraße in Wuppertal-Elberfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Smart auf der Albrechtstraße in Richtung Gathe. Im Kreuzungsbereich zur Nordstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 69-Jährigen, der in Richtung Ludwigstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Da bei dem 27-Jährigen der Verdacht auf einen Drogenmissbrauch bestand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell