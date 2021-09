Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ortstafeln abmontiert und entwendet

Mehren (ots)

Am Samstag, den 04.09.2021 wurde die Polizei Daun darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Ortsbereich Mehren, sowohl an der L 68 / Dauner Straße, als auch an der L 16 / Schalkenmehrener Straße, die Innerorts-Gemeindeschilder abgeschraubt wurden. Zuletzt war bereits die Ortstafel "Schalkenmehren" entwendet worden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und verknüpfter, anzunehmender Verkehrsstraftaten. Entsprechende Hinweise bitte an die Polizei Daun richten.

