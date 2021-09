Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Daun (ots)

Im Tatzeitraum 04.09.2021, 19:16 Uhr bis 21:16 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße in Daun ein.

Die zufällige Abwesenheit der Hauseigentümer nutzend, hebelten die Täter "ein auf Kipp stehendes" Fenster auf und drangen in das Gebäude ein.

Hier verteilten sich die insgesamt vier Täter im Anwesen und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Im Anschluss verließen die Täter das Anwesen über die Terrassentüre.

Durch einen Nachbarn konnten die flüchtenden Täter gesehen werden. Er beschrieb die Täter wie folgt:

- 4 männliche Personen - zwischen 170 - 180 cm groß - zwischen 20 - 30 Jahre alt - dunkel gekleidet

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen mit einem größeren Kräfteansatz durchgeführt, welche zunächst negativ verliefen.

Im Rahmen der Spurensuche konnten augenscheinlich verwertbare Spuren gesichert werden.

Weitere Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.

