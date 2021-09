Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 59-Jährige Zweiradfahrerin nach Sturz schwerverletzt

Longkamp (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 04.09.2021 ------------------------------------------------------------

Am 04.09.2021 gegen 13:00 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Longkamp und Kautenbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei der sich eine Zweiradfahrerin schwer verletzte. Die 59-jährige verlor in einer dortigen Linkskurve die Kontrolle über ihr Leichkraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen prallte sie gegen die rechtsseitige Schutzplanke und flog über diese auf den unmittelbar dahinter gelegenen Grünstreifen. Zur Behandlung der Verletzungen wurde die Fahrerin in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die L 187 musste für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell