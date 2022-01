Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Firmenfahrzeug in Flammen.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen (28. Januar 2022) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Kraftfahrzeug auf dem Parkplatz der ehemaligen Gaststätte "Waldschlösschen" an der Paderborner Straße gerufen. Aus bislang ungeklärte Ursache geriet dort gegen 2:40 Uhr ein geparkter Renault Transporter in Brand. Das Firmenfahrzeug, in dem sich noch Werkzeuge und Arbeitsmaterialien befunden haben, brannte komplett aus. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache steht noch nicht fest, so dass die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 1.

