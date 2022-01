Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Keine Hinweise auf Fremdverschulden bei Bränden an Bandelhütte und Kiosk am Donoper Teich.

Lippe (ots)

Am 28. Dezember letzten Jahres berichteten wir von dem Brand der Bandelhütte am Hermannsdenkmal (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5109030). Nur drei Tage später brannte auch ein Kiosk am Donoper Teich (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5111765).

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind nunmehr abgeschlossen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen in beiden Fällen nicht vor. Beim Brand am Kiosk am Donoper Teich verdichteten sich die Hinweise auf einen technischen Defekt als Brandursache.

Der hohe Zerstörungsgrad der Bandelhütte lässt eine definitive Aussage zur Brandursache nicht zu. Da eine Brandstiftung zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Brandmittelspürhund eingesetzt. Dieser schlug tatsächlich an, so dass die Ermittler labortechnische Untersuchungen einleiteten. Hierbei wurden jedoch keine Brandbeschleuniger festgestellt, so dass der Verdacht sich nicht erhärtete. Es gibt Hinweise auf einen technischen Defekt, der Auslöser des Feuers gewesen sein könnte.

