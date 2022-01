Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Brand eines Kiosks

Lippe (ots)

(BB) Am 31.12.2021 um 02:14 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brand des Kiosks am Donoper Teich. Der Kiosk befindet sich im Naherholungsgebiet Donoper Teich, ca. 100 Meter neben der Gaststätte "Forstfrieden". Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte hinter einem zerbrochenen Fenster ein offenes Feuer festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Ein Fremdverschulden kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, denen zur Tatzeit im Bereich des Naherholungsgebietes Donoper Teich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, setzen sich bitte mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell