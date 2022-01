Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Unbekannte Täter drangen am Donnerstag, in der Zeit zwischen 18.20 und 18.40 Uhr nach dem Aufhebeln eines Fensters an der Gebäuderückseite in ein Einfamilienhaus im Karrweg ein. Sie durchsuchten in kürzester Zeit das gesamte Haus nach Wertgegenständen und flüchteten mit noch unbekannter Beute vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

