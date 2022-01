Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Dieb schlägt um sich

Lippe (ots)

(LW) Am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr wurde ein 35-jähriger Bad Salzufler in einem Discountmarkt an der Schlossstraße auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl betroffen. Als er durch Zeugen vor Ort festgehalten werden sollte, wehrte er sich heftig und schlug um sich. Er konnte trotzdem bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten stellten die Personalien des Täters fest und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell