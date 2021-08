Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Wittingen (ots)

Bereits am Donnerstag, den 29.07.2021, in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr ist es bei der Firma Neef & Stumme, Lessingstraße auf Höhe des Werk II in Wittingen, zu einer Verkehrsunfallflucht an einer ordnungsgemäß abgestellten Sattelzugmaschine gekommen.

Den Schäden nach zu urteilen ist ein LKW gegen die vordere linke Seite der Sattelzugmaschine gestoßen. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 5.000 EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Wittingen unter der Telefonnummer 05831 - 252 880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell