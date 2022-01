Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - 85-jähriger wird Opfer eines Taschendiebstahls

Lippe (ots)

(LW) Am Donnerstag gegen 13.10 Uhr wurde ein 85-jähriger Lemgoer Opfer eines Taschendiebstahls. Ein 44-jähriger griff dem Rentner in einem Einkaufsmarkt an der Liebigstraße in die Jackentasche und entwendete ihm die Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Dies wurde durch eine Zeugin beobachtet, die zusammen mit Mitarbeitern des Marktes den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

