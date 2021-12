Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl aus dem Keller.

Lippe (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch (28./29.12.2021) drangen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Roonstraße ein. Sie beschädigten eine Tür und stahlen Lebensmittel und Werkzeuge aus den Kellerräumen. Unter anderem wurden ein Laubbläser, eine Bohrmaschine und weitere Elektrowerkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

