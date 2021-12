Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht am Supermarkt.

Lippe (ots)

Am Montagabend (27.12.2021) gegen 20:20 Uhr fuhr ein SUV beim Ausparken gegen einen Absperrpfahl am Rewe-Supermarkt. Es handelt sich um einen Pfahl der an der Auffahrt Richtung Grabenstraße stand. Der mit drei Personen besetzte SUV hielt nach der Kollision mit dem Pfahl nicht an. Zeugenhinweise auf das Fahrzeug oder die Personen im Wagen nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell