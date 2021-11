Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Baustellenbeschilderung führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 05:50 Uhr auf der Bundestraße 28 A bei Bondorf zu einem Unfall der besonderen Art. Auf der B 28 A, in Fahrtrichtung Rottenburg am Neckar, befindet sich derzeit eine Baustelle. Die zweispurig verlaufende Richtungsfahrbahn wurde mit einer 50 Zentimeter hohen Betonwand getrennt. Die linke Spur ist für den Fahrzeugverkehr freigeben. Die rechte Spur ist gesperrt und nur für Baufahrzeuge vorgesehen. Gelbe Fahrbahnmarkierungen wurden entsprechend angebracht. Trotz darüber hinaus auch aufgestellter Warnbaken deuteten mehrere Verkehrsteilnehmer die Verkehrsführung falsch, wodurch sie auf die gesperrte, für Baufahrzeuge reservierte Spur gelangten. Kurz vor der Gemarkungsgrenze Rottenburg am Neckar endet dieser Fahrstreifen. Ein Durchkommen auf die eigentliche Fahrbahn war nicht möglich. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrsführung offensichtlich missverstanden hatten, mussten in der Folge wieder rückwärts rausrangieren. Der Fahrer eines Klein-LKW fuhr sich hierbei zwischen der Betonwand und der Leitplanke fest. Das Fahrzeug ließ sich nicht mehr bewegen. Sechs Verkehrsteilnehmern, die sich vor dem Klein-LKW befanden, war der Weg somit versperrt. Sie konnten weder rückwärts noch vorwärts ausfahren. Die massive Betonwand musste letztlich durch die zuständige Firma, die sie auch gesetzt hatte, entfernt werden. Mit einem Bagger wurden mehrere Elemente gelöst und angehoben, so dass der LKW geborgen werden konnte. Gegen 09:00 Uhr waren alle Fahrzeuge befreit. Kurz danach war die Baustelle wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

