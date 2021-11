Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte brechen in Schule ein

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen schlugen unbekannte Täter ein Fenster eines Werkraumes an einer Schule in der Kremser Straße in Böblingen ein und gelangten so in den Werkraum. Die unbekannten Täter entwendeten einen Laptop und warfen Stühle um. Der Laptop konnte später im Umkreis der Schule leicht beschädigt aufgefunden werden. Der Sachschaden wurde noch nicht beziffert. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet nun um Hinweise.

