Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unbekannter beschädigt 15 Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt 15 Fahrzeuge beschädigte ein noch unbekannter Täter, der zwischen Donnerstag 22.00 Uhr und Freitag 07.00 Uhr in der Schubart-, der Mörike- und der Helenenstraße in Markgröningen sein Unwesen trieb. Vermutlich mit einem Messer stach der Unbekannte jeweils in einen Reifen der 15 Fahrzeuge. Bei den PKW handelt es sich um verschiedene Marken unterschiedlichen Alters. Nahezu alle Fahrzeuge, die entlang der Straßenzüge abgestellt waren, sind betroffen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.500 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 9327-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell