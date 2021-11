Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Rettungswagen beschädigt - 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag zwischen 20:30 Uhr und 21:10 Uhr einen Rettungswagen, der im Zuge eines Einsatzes in der Breslauer Straße in Aldingen abgestellt worden war. Die Beifahrerseite des Rettungswagens wurde zerkratzt und eingedellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

