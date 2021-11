Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Tätlicher Angriff auf Polizisten

Ludwigsburg (ots)

Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte hat sich ein 29-jähriger Mann nach seinem Verhalten am Donnerstagmorgen gegen 09:40 Uhr im Bereich der Bushaltestelle des Arsenalplatzes zu verantworten. Er sollte durch eine Polizeistreife einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als die Beamten ihn ansprachen, wurden sie sofort von dem 29-Jährigen angegriffen und mussten ihn zu Boden bringen. Hierbei biss der Tatverdächtige einen der beiden Polizeibeamten in die Brust. Am Boden wurde der Mann von der Streifenbesatzung mit einer Handschließe gefesselt und anschließend ins Krankenhaus verbracht, da er laut eigenen Angaben an einer ansteckenden Krankheit leidet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell