Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: 88 Jahre alte Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 17.50 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs zwischen Kuppingen und Affstätt ein Unfall, bei dem eine 88 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die Seniorin wollte auf dem parallel verlaufenden Fuß- und Fahrradweg von Kuppingen nach Affstätt laufen und musste hierzu den dortigen Kreisverkehr passieren. Nahezu zeitgleich war eine 55 Jahre alte Mercedes-Lenkerin im Begriff von Kuppingen kommend den Kreisverkehr in Richtung Herrnberg zu verlassen. Vermutlich übersah sie beim Ausfahren in die Kreisstraße 1081 die Fußgängerin, die bereits die Fahrbahn betreten hatte. In der Folge gewährte die Mercedes-Fahrerin der 88-Jährigen den Vorrang nicht und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Frau wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf den Asphalt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme war der Kreisverkehr bis kurz nach 19.00 Uhr in Fahrtrichtung Herrnberg gesperrt.

