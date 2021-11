Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Pkw-Lenkerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich die 22-jähirge Fahrerin eines Peugeot am frühen Freitagmorgen gegen 00:40 Uhr zu, als sie vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache in der Ludwigsburger Straße in Schwieberdingen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und im weiteren Verlauf mehrere Mülltonnen, ein Verkehrszeichen einen Zaun, eine Straßenlaterne sowie einen geparkten Ford beschädigte, bevor sie auf dem Treppenaufgang eines Wohnhauses zum Stillstand kam. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Peugeot war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz. Zudem waren ein Rettungswagen sowie ein Notarzt eingesetzt. Zur Unfallaufnahme befanden sich zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Ditzingen und eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell