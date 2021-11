Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Diebstahl von Pedelec

Ludwigsburg (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 09:00 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein Pedelec der Marke KTM aus einer Garage in der Robert-Frank-Allee in Ludwigsburg. Beim Herausnehmen des über 4.500 Euro teuren Pedelec beschädigten die Täter noch ein in der Garage daneben geparktes Fahrzeug. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0 bittet um Hinweise zu diesem Diebstahl.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell