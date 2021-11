Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Restaurant - Bargeld entwendet

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag zwischen Mitternacht und 06:40 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Restaurants in der Schönaicher Straße in Böblingen ein und stiegen anschließend in ein dahinterliegendes Büro ein. Aus dem Raum entwendeten sie Geldkassetten. In den Geldkassetten befand sich ein vierstelliger Bargeldbetrag. Ob neben dem Geld noch weitere Gegenstände entwendet wurden und wie groß der Sachschaden ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet um sachdienliche Hinweise durch Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell