Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Lkw Unfall auf der A61 - aktuelle Teilsperrung

Bild-Infos

Download

Schifferstadt (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls heute Morgen (06.10.2021), um 06.19 Uhr ist auf der A61 Fahrtrichtung Koblenz ab dem Autobahnkreuz Speyer im Baustellenbereich ein Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt. Durch die Sperrung kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Die Bergung des Lkws wird voraussichtlich mehrere Stunden dauern.

Zur Unfallzeit befuhr ein Kran-Lkw die A61 vom Kreuz Speyer kommend in Richtung Koblenz. Aus Unachtsamkeit kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in die Böschung. Die Verkehrsunfallaufnahme dauert aktuell an. Sobald die Sperrungen aufgehoben sind, informieren wir Sie über Twitter. https://twitter.com/PP_Rheinpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell