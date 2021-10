Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendiebstahl mit anschließender Verfolgung

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 06.10.2021 um 13:40 Uhr konnte ein Detektiv eines Supermarktes in Lambrecht eine männliche Person beim Diebstahl von diversen Artikeln beobachten. Als der Detektiv den Mann auf seine Handlungen ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Der Täter konnte die Örtlichkeit mit diversem Diebesgut verlassen. Der Ladendetektiv verfolgte den Täter fußläufig durch den gesamten Ortsbereich Lambrecht. Der Flüchtende konnte letztlich unerkannt entkommen. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgslos. Aufgrund der vor Ort durchgeführten Ermittlungen konnte jedoch ein Tatverdacht gegen einen Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht bergründet werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

