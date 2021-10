Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.10.2021 wurde gegen 23:00 Uhr in der Maximilianstraße in Neustadt der 34-jährige Fahrer eines LKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Da der Fahrer seinen Wohnsitz im Ausland hat, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell