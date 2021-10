Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Elmstein (ots)

Am 05.10.2021 gegen 19:00 Uhr kam es in Elmstein in der Talstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 25-jähriger Autofahrer bemerkte den Bremsvorgang des Vorausfahrenden nicht und fuhr auf. Hierbei erlitten die drei Fahrzeuginsassen des vorderen Fahrzeugs Schmerzen im Brust-/Rücken- und HWS-Bereich und wurden durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell