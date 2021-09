Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Polizei sucht Zeugen zu Schlägerei auf Schotterparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch meldete eine Anruferin der Polizei gegen 21:05 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einem Schotterparkplatz in der Glemseckstraße in Leonberg-Ramtel. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten Beteiligte zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Drei Personen sollen mit einem weißen VW Golf mit Leonberger Kennzeichen (LEO) davongefahren sein. Ein vor Ort abgestellter Ford wurde im Zuge der Auseinandersetzung durch Schlagwerkzeuge beschädigt und teilweise entglast. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war, musste er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wurde zunächst auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Bei der Schlägerei, bei der auch teilweise Baseballschläger eingesetzt worden seien, wurden mindestens zwei Personen verletzt und mussten durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Hintergründen und zur Aufklärung der Tat machen können, sich unter Tel. 07152 605 0 zu machen.

