Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1182/ Weil der Stadt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

11.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte ist die Bilanz eines Überholmanövers auf der Landesstraße 1182 zwischen Riemenmühle und Hausen an der Würm am Mittwoch gegen 16:00 Uhr. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach hatte ein 19-jähriger Motorradfahrer zum Überholen angesetzt und vermutlich den Gegenverkehr nicht beachtet, so daß er mit einer entgegenkommenden 26-jährigen Suzuki-Lenkerin kollidierte. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt, während der 19-Jährige sich bei der Kollision und dem anschließenden Sturz schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

