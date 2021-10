Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Lkw Unfall auf der B9 - aktuelle Vollsperrung

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls heute Morgen (06.10.2021), um 08.20 Uhr ist die B9 Fahrtrichtung Frankenthal ab dem Autobahnkreuz Oggersheim für den Verkehr voll gesperrt. Ebenso ist die Sperrung eines Fahrstreifens in der Gegenrichtung erforderlich.

Zur Unfallzeit befuhr ein Tanklaster die A650. Am Autobahnkreuz wollte er auf die B9 in Richtung Frankenthal auffahren. Im Kurvenbereich der Abfahrt war der Lkw Fahrer zu schnell, weshalb sein Fahrzeug auf der B9 umkippte. Der Lkw kam mittig auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Lkw hatte Milch geladen. Die Verkehrsunfallaufnahme dauert aktuell an. Sobald die Sperrungen nach den Aufräumarbeitern aufgehoben werden, informieren wir sie über Twitter. https://twitter.com/PP_Rheinpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell