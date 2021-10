Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss mit dem PKW unterwegs

Haßloch (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Haßloch im Lachener Weg stellten Beamte der Polizei Haßloch am frühen Dienstagmorgen bei einer Fahrzeugführerin drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein anschließender Test brachte schließlich Gewissheit, dass die 30-jährige Neustadterin unter dem Einfluss von Amphetamin am Steuer saß. Ihre Fahrt war somit beendet und sie musste eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

