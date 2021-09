Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn-Rippberg: 15.000 Euro Unfallschaden

Am Dienstagmorgen verursachte eine 38-Jährige einen Unfall in Walldurn-Rippberg wodurch rund 15.000 Euro Sachschaden entstand. Die Frau war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Nissan Juke auf der Hornbacher Landstraße unterwegs um in die Amorbacher Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie scheinbar den bevorrechtigten VW Golf eines 67-Jährigen, wodurch die beiden Autos im Einmündungsbereich zusammenprallten. Verletzt wurde niemand.

Mosbach: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Dienstagabend wurde ein 43-jähriger E-Scooter-Fahrer in Mosbach unter Drogeneinfluss angehalten. Der Mann fiel der Polizeistreife gegen 20 Uhr Buchenweg auf. Bei der Verkehrskontrolle wurden bei ihm Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Zudem roch der 43-Jährige stark nach Alkohol. Ein Drogen sowie ein Alkoholtest verstärkte den Verdacht, so dass der Mann die Polizeibeamten zur Blutentnahme begleiten und sein Fahrzeug stehenlassen musste. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

Limbach: Fußgängerin angefahren

Bei einem Unfall in Limbach wurde eine Fußgängerin am Dienstagnachmittag schwer verletzt. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 89-Jähriger mit einem Mercedes den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße. Beim Einparken übersah er vermutlich die 82-Jährige Frau und touchierte sie leicht, wodurch sie zu Fall kam. Durch den Sturz wurde die Frau schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell