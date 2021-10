Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Haßloch (ots)

Ein schwerverletzter Radfahrer und 600 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalles vom Montag, dem 04.10.21 in Haßloch. Gegen 16:25 Uhr wollte eine 51-jährige Haßlocherin mit ihrem PKW in den Kreisverkehr Moltkestraße/Richard-Wagner-Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen 36-jährigen Haßlocher, der sich mit seinem Fahrrad bereits im Kreisverkehr befand und somit Vorfahrt hatte. Bei der Anschließenden Kollision verletzte sich der Radfahrer so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

