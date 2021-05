Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: S-Bahn mit Steinen beworfen

Rostock (ots)

In den gestrigen Nachmittagsstunden bewarfen vermutlich drei Jugendliche die am Haltepunkt Bramow befindliche S-Bahn 33505 auf der Bahnstrecke Warnemünde-Rostock mit Steinen. Dieses wurde der Bundespolizeiinspektion Rostock über das Polizeipräsidium Rostock nach einem Bürgerhinweis fernmündlich mitgeteilt. Dabei wurde eine Fensterscheibe einer Wagentür zerstört, so dass die S-Bahn nach Ankunft am Hauptbahnhof Rostock ausgesetzt werden musste. Personen wurden nicht verletzt. Unabhängig hiervon begaben sich die Jugendlichen nach ihrer Tat in Lebensgefahr, da sie auf ihrer Flucht den Weg über die Gleise suchten. Wer hat diesen Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben? Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um männliche Jugendliche im Alter von 14 - 16 Jahren. Zwei waren schwarz gekleidet und die dritte Person trug eine rote Jacke sowie eine beige Hose. Hinweise zu den Tätern nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 bzw. -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

